Cinco pessoas são presas em ação da Polícia Federal contra tráfico de animais no RS e em outros Estados

Cinco homens foram presos nesta terça-feira (6) em uma ação da Polícia Federal (PF) com objetivo de combater o tráfico internacional de animais brasileiros. As medidas integram a Operação 100 Dias.

As prisões ocorreram nas cidades gaúchas de Gravataí, na Região Metropolitana e Marau, no Norte, em Santo Amaro da Imperatriz, em Santa Catarina, e em São Paulo, na capital e Itaquaquecetuba.

Também foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em 10 municípios do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo.

A investigação descobriu que os animais eram oriundos de caça ilegal no Brasil e eram revendidos no Uruguai e na Argentina. A cidade de Uruguaiana, na Fronteira Oeste, era uma das rotas de saída do contrabando.

A operação apreendeu 18 aves e sete tartarugas de origem ilegal, mas também há registro de mamíferos contrabandeados como macacos, além de outros tipos de aves brasileiras, como araras e tucanos, e algumas aves exóticas. A polícia também apreendeu três armas de fogo. O trabalho contou com apoio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Divisão em três etapas

As espécies de pássaros apreendidos eram Cardial, Trinca-Ferro, Bicudo, Curió, Canário, Tiê-Sangue, Coleiro e Tartaruga Tigre-d’água. Todos foram encaminhados aos Centros de Triagem do Ibama e da sede do Instituto do Meio Ambiente de cada Estado.

Segundo a delegada Ana Gabriela Becker Gomes, da PF de Uruguaiana, os criminosos se dividiam em três etapas: da caça e coleta dos animais, do depósito e transporte e, por fim, da venda por meio do tráfico ilegal.

— Chegamos aos alvos através do monitoramento dos celulares dos investigados. Eles coletavam aves com armadilhas, arapucas e até caixas de som com playlists de cantos de aves para atraí-las. Alguns eram caçadores e atuavam na coleta, outros agiam no depósito para manter os animais em suas residências até serem encaminhados para venda ilegal — explica.

Operação 100 dias

A investigação teve início em 2023, por meio de uma denúncia da Freeland Brasil, uma organização brasileira que combate o tráfico de animais.