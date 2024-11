Sem romance envolvido Notícia

José Loreto comenta sobre beijo em Luisa Arraes: "É uma amizade muito linda"

Vídeo do momento do selinho repercutiu nas redes sociais. Na ocasião, eles estavam na festa de confraternização do fim da novela "No Rancho Fundo"

01/11/2024 - 14h39min