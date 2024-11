Conhecida pelas emblemáticas fantasias, Heidi Klum homenageou o personagem-título de E.T., O Extraterrestre, de Steven Spielberg, em sua 25ª festa anual de Halloween no Hard Rock Hotel New York. A revelação dos trajes foi feita no final da noite de quinta-feira (31), pelo horário de Brasília, quando ela apareceu no palco da celebração ao lado do marido, Tom Kaulitz, ambos vestidos como o alienígena.