A cantora Lexa, 29 anos, passou por um susto com a família na noite de quinta-feira (31), mesmo dia em que anunciou que está grávida do primeiro filho. O grupo estava em uma van que foi abordada por homens armados em São Paulo. No momento do incidente, a artista estava acompanhada de assessores, da mãe, Darlin Ferrattry, e da avó, conforme contou no Instagram no início da manhã desta sexta-feira (1º).