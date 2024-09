Lembranças Notícia

Ex-professora de dança de Diana lança livro com confissões da princesa de Gales

Anne Allen, bailarina e tutora do London Citty Ballet, deu detalhes sobre as "sessões secretas" de dança no início da década de 1980. Nos encontros, Diana falava sobre o casamento com o príncipe Charles, as pressões sobre sua aparência, entre outros assuntos

05/09/2024 - 12h53min Atualizada em 05/09/2024 - 13h56min