Caçador de crocodilos e guia turístico: quem é Jeremy Dufrene, marido de Lana Del Rey

Eles se casaram na última quinta-feira. O público soube do relacionamento no mês passado, mas a dupla se conhece desde 2019. Na época, a cantora chegou a publicar fotos em seu perfil no Facebook de um passeio que realizaram juntos em uma região de pântanos, nos Estados Unidos

27/09/2024 - 16h35min Atualizada em 27/09/2024 - 23h30min