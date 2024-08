Disputa pela coroa Notícia

Tudo sobre o Miss Grand Brasil 2024, que ocorre nesta quinta-feira

O Rio Grande do Sul é representado pela modelo Talita Hartmann, natural de São Vicente do Sul e atual Miss Grand RS. A final do concurso será transmitida pela TV aberta a partir das 22h

07/08/2024 - 17h07min Atualizada em 07/08/2024 - 18h10min