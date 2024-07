Após circular na internet um suposto vídeo íntimo da atriz Mel Maia, 20 anos, ela se pronunciou para confirmar as suspeitas de que o conteúdo foi criado com inteligência artificial (IA). Em um perfil no qual fala sobre maquiagem e moda com as seguidores mulheres, o @meldayli no Instagram, a artista começou esclarecendo que está mais afastada das redes sociais, principalmente do X (Twitter), em que o conteúdo em questão mais repercutiu.