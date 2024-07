Quem passa muito tempo online provavelmente já se deparou com vídeos e imagens de gatinhos fofos, porém melancólicos, gerados por inteligência artificial (IA) em alguma rede social. As imagens contam histórias com enredos dignos de filmes dramáticos, como o principal dos virais, que envolve um pequeno felino que sofre bullying por ser da cor laranja e se pinta com tinta branca para ser aceito pelos demais.