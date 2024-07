Obituário Notícia

Mãe de Selton e Danton Mello morre aos 83 anos: "Encerrou sua missão linda na Terra"

Selva Aretuza Figueiredo Mello era natural de Nepomuceno (MG) e vinha sofrendo com o Alzheimer, doença que inspirou o ator a escrever o livro "Eu me Lembro", lançado no início deste ano

17/07/2024 - 19h06min Atualizada em 18/07/2024 - 10h57min