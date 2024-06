Em entrevista, Rafael Cardoso comentou sobre as polêmicas nas quais esteve envolvido nos últimos tempos, como o caso de agressão ao dono de um bar no Rio de Janeiro em março, e a saudade que tem dos filhos. Ao programa da TV Caras Desconecta Rio, na noite desta quarta-feira (13), o ator relatou que sente falta do convívio familiar e negou ser um "pai de Instagram".