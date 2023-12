O ator Rafael Cardoso e a influenciadora digital Vivian Linhares não estão mais namorando. A informação foi confirmada nesta terça-feira (12) pela assessoria de imprensa do artista à Quem. Os dois estavam juntos desde janeiro deste ano e, conforme a declaração, teriam terminado antes do nascimento de Helena, fruto de um breve envolvimento de Cardoso com a psicóloga Carol Ferraz.