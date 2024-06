Fábio Porchat recebeu uma convidada muito especial na última edição do programa Que História É Essa, Porchat?, que foi ao ar na noite de terça-feira (25) no GNT. Priscila Castello Branco, namorada do apresentador, participou da atração para ajudá-lo a contar um perrengue que passaram na primeira viagem internacional juntos.