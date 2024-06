Maya Massafera, 43 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira (17) para expor uma suposta venda de áudio com a sua voz. No print da mensagem, uma recepcionista de um salão de beleza diz ter atendido a youtuber e gravado a voz dela sem o seu consentimento. A imagem viralizou nas redes sociais e chegou até Maya.