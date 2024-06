A empresária Naira Ávila, 42 anos, comentou sobre a vida amorosa do filho, o ator João Guilherme, 22, em entrevista à revista Marie Claire divulgada nesta terça-feira (18). O nome do jovem tem circulado em portais de notícias e nas redes sociais por conta de um possível envolvimento com a atriz Bruna Marquezine, 28.