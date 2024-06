A atriz Ana Hikari, 29 anos, desabafou sobre uma situação em que viveu com um colega de trabalho na última terça-feira (19). No ar em Família é Tudo, novela das sete da TV Globo, no papel de Mila, ela disse que foi chamada de "japonesa" por outro funcionário que estava no set, e comentou sobre o quanto isso incomoda a ela e a outros descendentes de imigrantes asiáticos. Na terça-feira, foram comemorados os 116 anos da imigração japonesa no Brasil.