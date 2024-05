Desde que o Rio Grande do Sul passou a sofrer com as consequências das enchentes que atingiram o Estado no início do mês, Luisa Mell tem se dedicado a auxiliar no resgate de animais. Após quebrar duas costelas nos esforços, a ativista paulistana precisou deixar a região na última semana. No entanto, ela segue coordenando de longe a equipe do Instituto Luisa Mell, que ajuda em pontos críticos da catástrofe.