Os rumores de que o príncipe William estaria vivendo um relacionamento extraconjugal com a marquesa de Cholmondeley, chamada Rose Hanbury, não são novidade entre os comentários a respeito da família real. Os boatos sobre um suposto envolvimento entre eles começaram em 2019, mas ganharam força com o afastamento de Kate Middleton da vida pública nos últimos meses e com o aumento das teorias da conspiração em torno da princesa de Gales.