O casal formado por Ryan Gosling, 43 anos, e Eva Mendes, 50, está sob os holofotes nos últimos dias por conta da performance histórica do ator com a canção I'm Just Ken, de Barbie (2023), na 96ª edição do Oscar, no domingo (10). Embora não estivesse presente no tapete vermelho ao lado do companheiro, Eva chamou atenção ao fazer uma publicação no Instagram pedindo para que ele voltasse para casa o quanto antes para ajudá-la a colocar as filhas para dormir.