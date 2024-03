Eva Mendes pode não aparecer tanto no tapete vermelho ao lado do marido Ryan Gosling, mas nem por isso ela deixa de apoiar o companheiro nas premiações. A atriz compartilhou, nesse domingo (10), uma foto nos bastidores da cerimônia do Oscar 2024, em que aparece usando parte do look de Gosling na performance musical de I'm Just Ken, um dos momentos das mais esperados da noite.