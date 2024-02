A atriz Erika Januza deu um brilho especial ao desfile da Viradouro, escola de Niterói campeã do Carnaval do Rio de 2024. Rainha de bateria desfilando em uma fantasia com armadura de metal com pedrarias e adereço rosa na cabeça, ela coroou o enredo da escola de samba que homenageou a força da mulher negra através do culto à cobra sagrada e da sabedoria africana.