Grávida de Robert Pattinson, a atriz, modelo e cantora Suki Waterhouse surpreendeu ao desfilar no tapete prateado da cerimônia do Emmy 2023 com a barriga à mostra. A premiação foi realizada na noite de segunda-feira (15), em Los Angeles. Suki compareceu para celebrar as indicações da minissérie Daisy Jones and The Six (2023), da qual faz parte do elenco.