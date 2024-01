A virada de 2023 para 2024 foi marcada por festas e comemorações no país inteiro. Em Porto Alegre, um palco de 12 metros de largura foi montado na Usina do Gasômetro, com uma programação gratuita de shows que contou com fogos de artifício à meia-noite. Rio de Janeiro teve shows de Ludmilla e Luísa Sonza em Copacabana, enquanto São Paulo teve Chitãozinho e Xororó e Cláudia Leitte na Avenida Paulista.