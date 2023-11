A empresária e influenciadora digital Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, e Dayane, a babá do seu filho Cris, de dois anos, receberam alta hospitalar neste domingo (5). Elas estavam internadas desde quinta-feira (2), após sofreram um acidente de carro na Rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo e Rio de Janeiro. As informações são do g1.