Verdadeiro coringa do armário, o vestido mídi ainda não recebe o crédito que merece por sua versatilidade e capacidade de se adequar a todo tipo de ocasião e estilo. Naturalmente elegante, funciona para qualquer idade e garante um look sofisticado sem esforço. Se você ainda não encontrou um para chamar de seu, provavelmente é porque não explorou todas as possibilidades.