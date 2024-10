Uma boa calça de alfaiataria é um dos maiores tesouros que podemos ter no armário. Naturalmente elegantes, elas são úteis e práticas, pois podem ser usadas em diversas ocasiões e adaptadas aos mais variados estilos. Apesar disso, costumam gerar muitas dúvidas, como: "qual é o melhor comprimento?", "com qual sapato usar?" e "como utilizá-las fora do ambiente de trabalho?".