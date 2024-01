A demanda por uma moda mais prática e o desejo por simplificar o guarda-roupa vem surtindo efeito nas passarelas, basta observar as últimas temporadas para perceber que peças básicas estão conquistando cada vez mais espaço e rendendo muita inspiração que a gente pode aproveitar no dia a dia. Afinal, com alguma criatividade dá para mudar totalmente a cara de um look, seja através de pequenos detalhes, variando a silhueta ou testando combinações inesperadas.