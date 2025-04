O que o povo não sabe é que sou craque em me nutrir bem – só que sou uma gourmet de ideias

Releio trechos de livros, assisto a entrevistas do Roda Viva e do Sem Censura, acompanho os comentários do Pedro Cardoso no Insta, pesquiso músicas novas para minha playlist, troco áudios quilométricos com os amigos que moram longe, confiro a programação do ICL Notícias, faço palavras cruzadas enquanto pego sol na sacada, sigo psicanalistas, jornalistas, poetas, filósofos e comediantes nas redes (já que não consigo evitar meu próprio sequestro, ao menos escolho bem os algozes), faço exercícios na sala com pesos, elásticos e caneleiras, me distraio com fotos de moda de rua, leio mais um pouco, saio para caminhar escutando as músicas que recém adicionei, consulto meu saldo no aplicativo do banco e descubro que sim, vai dar para viajar em junho. E volto para o trabalho correndo, porque ser feliz tem um preço.