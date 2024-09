A marca gaúcha Maria Pavan participou, de 18 a 20 de setembro, da Semana da Moda de Milão. A linha foi selecionada pela ApexBrasil para ser uma das 20 grifes brasileiras a integrar a exposição interativa Awake, representando o comprometimento com a moda criativa, social e sustentável. Confira mais no perfil do Instagram @mariapavan_oficial.