Matheus Maia, 26 anos, costuma dizer que "caiu de paraquedas no mundo da beleza". Pouco menos de seis meses desde o começo de sua trajetória enquanto modelo profissional, o gaúcho de Porto Alegre superou outros 23 candidatos e venceu o título de Mister Brasil CNB 2024 no último sábado (6), em Tramandái, no Litoral Norte. Agora, ele se prepara para encarar a competição internacional, o Mister Supranational 2024, que ocorre em julho, na Polônia.