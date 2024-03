Porto Alegre se prepara para receber a FestPoa Rural, evento que traz o campo para a cidade, convidando a todos para vivenciarem a abundância e a diversidade do meio rural. A programação ocorre entre os dias 9 e 17 de março, com atividades na Região Extremo Sul e no Centro de Eventos Ervino Besson, na Região Centro-Sul. A FestPoa Rural tem o objetivo de celebrar a produção rural, conscientizar os porto-alegrenses e visitantes sobre a qualidade e variedade dos produtos locais, promovendo o turismo rural.