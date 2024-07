Chefs do Rio de Janeiro promovem jantar solidário em prol do RS

Amanhã, no restaurante Marine, do hotel Fairmont Rio de Janeiro, a gastronomia ajudará o Sul do Brasil. Idealizado pelos chefs Jérôme Dardillac e Roberta Sudbrack, o jantar SOS Rio Grande do Sul vai reunir um seleto grupo de chefs convidados para apresentar um menu em uma noite movida pela solidariedade. O lucro arrecadado com a venda dos convites será revertido para a instituição Pão dos Pobres, que apoia a população gaúcha que vem enfrentando um cenário jamais visto.