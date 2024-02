O Carnaval está chegando e centenas de blocos desfilarão pelas ruas do Rio de Janeiro. Cariocas e turistas entram numa verdadeira maratona carnavalesca nesse período. Alguns cuidados são importantes para manter a energia lá em cima nos dias de folia. São eles: filtro solar, bastante água e uma boa alimentação. E como conhecer lugares para comer bem é uma especialidade do Destemperados, selecionamos uma lista de bares cariocas que valem a pena conhecer no intervalo entre um bloco e outro.