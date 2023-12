Quem não gosta de assistir um clássico jogo de futebol em um bar? Melhor ainda se esse bar conta a vida de um dos maiores jogadores brasileiros de todos os tempos (e que também é o dono do local)? Pois bem, o maior ídolo da torcida do Flamengo, o Zico, acabou de inaugurar o Quintal do Zico, no Vogue Square, no Rio de Janeiro. Pelas paredes do bar, lembranças de sua infância no bairro de Quintino, camisas dos clubes em que jogou e réplicas de troféus conquistados.