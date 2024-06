Um clássico das ruas de Tóquio chegou há menos de dois meses a Porto Alegre. Estamos falando dos sanduíches japoneses, afinal, nem só de sushis e sashimis vive a gastronomia do Japão. Além da infinidade de pratos quentes, o tradicional katsu sando é feito a partir da união do tonkatsu, o filé de porco empanado na farinha panko, e do shokupan, um pão de leite japonês bem fofinho.