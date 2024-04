A fachada de cor verde de um casarão histórico, construído em 1914, chama atenção de quem passa pela esquina das ruas Félix da Cunha e Almirante Tamandaré, no 4º Distrito, em Porto Alegre. A cafeteria recém-inaugurada no local tem inspiração na personalidade de Dom Pedro II e utiliza a estética dos estabelecimentos do século 19, com quadros de personagens mundiais, lustres e um grande balcão em madeira.