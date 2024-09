Está no ar mais um episódio da nossa série, ao lado do Bola nas Costas e do nosso parceiro Keep Cooler. O terceiro episódio do Comida de Estádio foi diretamente do Centenário, em Caxias do Sul, para acompanhar o jogo entre Caxias e ABC, pela série C do Brasileirão, que teve vitória do time grená, com dois gols.