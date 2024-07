Fechar as portas de um negócio, mesmo que momentaneamente, é uma angústia que ninguém quer passar. Por isso, a busca pelo retorno ágil de bares e restaurantes foi uma das premissas do Sebrae RS com o projeto Sebraetec Supera, logo que as águas começaram a baixar, depois da enchente que o Rio Grande do Sul enfrentou em maio de 2024.