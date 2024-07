Ajude agora, viva quando quiser! Este é o objetivo de uma articulação de vários parceiros do setor de turismo do Rio Grande do Sul para gerar impacto a curto prazo e colaborar com o turismo no Estado, já que o setor foi bastante afetado em função da tragédia climática do mês de maio. A expectativa é de que a campanha “Presente Serra Gaúcha” movimente em torno de R$ 1 milhão para os negócios locais.