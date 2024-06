Nenhum gaúcho passou ileso sobre a maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul, e a sensibilização por solidariedade tomou conta do Brasil para salvar vidas e garantir algum conforto às vítimas que perderam tudo nas enchentes. Praticamente todas as atividades econômicas, desde indústrias a estabelecimentos comerciais, assim como os setores do agronegócio e de serviços, também sofreram e vêm sendo impactadas desde o surgimento da crise.