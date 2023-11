A gastronomia de Porto Alegre ganha um sabor especial entre os dias 10 de novembro e 3 de dezembro. A 2ª edição do Festival Bom Gourmet reúne 15 restaurantes, com o melhor da gastronomia local, com menus exclusivos e completos - com entrada, prato principal e sobremesa - a preços fixos de R$ 89,90, R$ 109,90 e R$ 129,90.