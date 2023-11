Em mais um episódio da saga Gigantes do Churras, falamos sobre tradição e churrasco. No quarto distrito, a Churrascaria Komka transformou a esquina das avenidas Bahia e Viena em um destino do assado à la carte para os trabalhadores da região, que já foi o principal polo de desenvolvimento industrial da cidade. De lá para cá, os mais de 50 anos do Komka ajudaram a construir a Capital Mundial do Churrasco, assim como os assados que se espalham pelos canteiros de obra que, literalmente, edificam a cidade tal como ela é.