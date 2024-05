O último estudo realizado pelo Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul, o Consevitis-RS, apontou que a produção de uva e de vinho representa aproximadamente 2% do PIB gaúcho – esse percentual não engloba as atividades de enoturismo e de enogastronomia, podendo, então, ser ainda mais representativo.