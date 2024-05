Estamos há mais de 15 dias vivendo com as inundações, com a dor, com a catástrofe e com a fase de resgate, que foi intensa e insana – e deverá seguir assim pelos próximos dias. Mas, aos poucos, devemos começar a olhar para frente, pensar em como vamos nos reerguer, como vamos manter as empresas, os empregos, fazer a roda voltar a girar. Estamos saindo da fase de doações e entrando na etapa de reconstrução e de sobrevivência dos negócios.