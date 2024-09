As datas comemorativas não existem à toa. É sempre um bom motivo olharmos o dia da comemoração e brindar. No último 13 de setembro foi celebrado o Dia Nacional da Cachaça. A bebida típica brasileira, que já teve sua produção proibida no país e já foi usada como sinônimo pejorativo, é, na verdade, um destilado com grandes apreciadores e que, junto com ela, leva história na taça de degustação.