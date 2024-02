Em 2024, comemoramos os 10 anos do A Churrasqueira, um projeto pioneiro, que começou com cursos de churrasco só para mulheres quando ainda estava no mercado de produção cultural, mas que, imediatamente, tomou conta dos meus sonhos. Entrei com os dois pés nesse propósito. Desde então, venho acompanhando de camarote a evolução do mercado do churrasco, da cadeia produtiva da carne, do campo à mesa, e a mudança no perfil do consumidor.