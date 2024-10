A Sessão da Tarde desta terça-feira (15) exibe Garfield 2 (2006). O segundo longa do gato laranja e comilão tem direção de Tim Hill e conta com Bill Murray na voz do felino. Billy Connolly, Breckin Meyer e Jennifer Love Hewitt também fazem parte do elenco. A produção será exibida a partir das 15h35min, logo após a novela Cabocla, na RBS TV.