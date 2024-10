Parentes dos irmãos Lyle e Erik Menéndez, presos em 1989 após um midiático julgamento pelo assassinato de seus pais, pediram que sejam soltos na quarta-feira (16), em coletiva de imprensa na Vara Criminal Clara Shortridge Foltz. A solicitação ocorre depois de o caso voltar aos holofotes com a série Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story da Netflix.