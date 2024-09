A onda de filmes e séries baseados em crimes reais tem crescido no Brasil. O fascínio do público pelo gênero true crime — que começou com as produções norte-americanas — fez voltar às telas do país programas como o Linha Direta, da Globo, e impulsionou o surgimento de uma safra de novas produções inspiradas em crimes brasileiros, seja na linha de ficção ou em formato documental.