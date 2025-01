Saiba quanto custaria comprar a casa do "BBB 25"

Imóvel fica dentro dos Estúdios Globo, mas tem toda a infraestrutura necessária para moradia. Léo Rosario / Globo,Divulgação

É impossível assistir ao BBB 25 e não se imaginar dentro da casa mais vigiada do Brasil. O imóvel, que chama a atenção pela exuberância — aliás, atestada por mim, que visitei o local, dentro dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, antes de o reality show começar — foi alvo de um levantamento da Loft, empresa de tecnologia e serviços financeiros para imobiliárias, que contabilizou quanto custaria comprar a casa do BBB.

Cálculo

Para o cálculo, a empresa analisou 7,5 mil imóveis anunciados nas principais plataformas digitais da cidade do Rio de Janeiro, entre julho e dezembro de 2024, e chegou à conclusão de que a casa do BBB poderia custar até R$ 14 milhões. A moradia fica no bairro de Jacarepaguá, no Rio. O preço médio do metro quadrado na região é de R$ 5,700. Considerando que a casa possui 1.800 metros quadrados construídos, o valor estimado para essa área é de R$ 10,3 milhões. Para os outros os 500 metros quadrados de área não construída, há um acréscimo de R$ 1,4 milhão, totalizando R$ 11,7 milhões.